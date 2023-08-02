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Зеленский предупредил о подготовке новых ощутимых ударов по территории России

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планируемых действиях в отношении территории России. Об этом он сказал 1 августа в своем видеообращении в Telegram-канале после прослушивания отчетов представителей военных служб.

Особо детальный доклад предоставил руководитель главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Зеленский предупредил о серьезных и ощутимых последствиях, которые будут иметь действия со стороны Киева.

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Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты средствами противовоздушной обороны при попытке пролета в столицу. Один беспилотник долетел до башни «Москва-Сити», в результате был поврежден фасад на уровне 21-го этажа. В Минобороны РФ заявили, что попытка террористической атаки киевского режима пресечена, уточнив, что беспилотник упал на территории делового центра «Москва-Сити».

Позднее заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены.

Также представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали призвала Россию не использовать атаки БПЛА по столице для эскалации спецоперации на Украине. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с «Известиями» назвал этот призыв абсурдным.

Бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, в свою очередь, назвал террористические атаки Киева по территории России проявлением слабости украинского президента Владимира Зеленского. Решения Зеленского — акт отчаяния киевского режима, отметил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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