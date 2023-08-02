В Иркутске загорелся гаражный кооператив на площади 800 кв. м

В Иркутске произошло возгорание в гаражном кооперативе на площади 800 кв. м, сообщили 2 августа в ГУ МЧС по региону.

«<...> пожарные подразделения ликвидируют пожар на большой площади в гаражном кооперативе «Иркут» на улице Рябикова. Горит общая кровля гаражных боксов. Из гаражей эвакуировано восемь автомобилей», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На месте работают семь пожарных расчетов. В настоящее время пожар локализован, добавили в ведомстве.

При этом тушение осложняется наличием металлопрофиля.

Ранее, 28 июля, сообщалось, что днем на складе в Новороссийске произошел пожар на площади 1 тыс. кв. м. Информация о пострадавших не поступала. К вечеру возгорание удалось ликвидировать полностью. В тушении были задействованы 56 человек и 19 единиц техники.