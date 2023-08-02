Захарова высмеяла новые обвинения в адрес Трампа в преддверии выборов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 августа высмеяла новые обвинения в адрес бывшего американского президента Дональда Трампа, которые были предъявлены за год до выборов в США.

«Трампу предъявлено обвинение по четырем статьям. По случайному стечению обстоятельств через год в США выборы. Так совпало», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Трамп заявил, что узнал о намерении американской прокуратуры предъявить ему новое обвинение в 17:00 (00:00 мск). По мнению экс-президента, такой шаг будет нацелен на сокрытие «дурных новостей о взятках и вымогательствах», исходящих от сторонников действующего главы государства Джо Байдена.

Позднее стало известно, что Федеральное большое жюри поддержало выдвижение обвинений бывшему американскому лидеру по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.

Специальный прокурор Джек Смит подтвердил выдвижение обвинений в адрес Трампа. Он охарактеризовал события 6 января 2021 года как «беспрецедентное нападение», которое «подпитывалось ложью», сказанной бывшим президентом.

Также аппарат специального прокурора США Джека Смита утверждает, что у Трампа было шесть сообщников. При этом в обвинительном заключении не приводятся имена конкретных лиц, которые считаются сообщниками. Указывается только, что некоторые из них были юристами.

В свою очередь, пресс-служба Трампа указала, что предъявление обвинений бывшему президенту США является попыткой администрации действующего главы государства Джо Байдена вмешаться в предстоящие выборы.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти выразил мнение, что обвинения Трампу дают возможность Джо и Хантеру Байденам отвлечь внимание общественности от собственных неприглядных поступков. Он напомнил, что действующего главу государства и его сына подозревают в нарушении ряда законов, в том числе из-за возможного участия в коррупционных схемах украинской компании Burisma.

19 июля телеканал NBC News со ссылкой на письмо Трампу от спецпрокурора США Джека Смита сообщил, что экс-президенту могут предъявить обвинения в сговоре с целью обмана США и оказания давления на свидетелей. Трамп накануне получил письмо от прокуратуры, в котором его проинформировали о готовящихся обвинениях в связи с делом о штурме Капитолия. В тот же день экс-президент заявил, что он является объектом уголовного расследования по делу о штурме Капитолия и ему дали четыре дня на дачу показаний.

6 января 2021 года сторонники 45-го президента Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В настоящее время суды рассматривают десятки дел по обвинению американцев в беспорядках.