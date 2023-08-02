Реклама
Прямой эфир
Общество
В России возник дефицит SMM-специалистов
Мир
Обвинение сообщило о шестерых сообщниках Трампа при беспорядках в Капитолии
Общество
Глава ЛНР оценил угрозу провокаций на выборах 10 сентября в республике
Мир
Захарова высмеяла новые обвинения в адрес Трампа в преддверии выборов
Армия
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
Мир
Песков допустил возвращение к зерновой сделке на условиях Москвы
Мир
В США приравняли обвинения Трампу к попытке вмешательства в выборы
Мир
Киевская администрация заявила о срабатывании системы ПВО в регионе
Мир
Белый дом не согласился с понижением Fitch рейтинга дефолта эмитента США
Общество
Умер советский и российский композитор Александр Колкер
Мир
Евродепутат допустил отказ ЕС от санкций против российского атома из-за Нигера
Мир
Офис генсека ООН призвал прекратить атаки беспилотников на Москву
Мир
Словакия получила шесть предложений о покупке ЗРК на замену переданного Киеву С-300
Мир
Председательство США запланировало заседание СБ ООН по Украине на 24 августа

В США указали на унизительное обращение Байдена к Зеленскому

AT: Байден унизил Зеленского фразой, что Украина «застряла» с США
0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден унизил украинского лидера Владимира Зеленского, который выразил недовольство из-за решения НАТО не приглашать Киев в альянс. Об этом 31 июля написал колумнист Александер Марковски в статье для American Thinker.

Он напомнил о словах Байдена во время переговоров с Зеленским на саммите в Вильнюсе, когда Байден в шутку заметил, что Украина «застряла» с США, а Вашингтон «никуда не денется».

«Когда вассал осмелился повысить голос на хозяев, президенту Байдену пришлось указать ему на его место», — отметил журналист.

Марковски считает, что слова Байдена означали продолжения боевых действий до тех пор, пока Запад будет поставлять оружие или «пока у вас не кончится пушечное мясо». Саммит НАТО, по мнению колумниста, смог охладить пыл Зеленского. Как подчеркнул Марковски, украинский президент гонялся за членством в альянсе «как борзая за механическим кроликом».

Отмечается, что Запад устраивает, что украинцы гибнут за альянс, хотя Киев в нем и не числится. При этом Вашингтону, Лондону и Брюсселю удается не вступать в прямую конфронтацию с Москвой. Также союзники осознают, что Украине некуда деваться, поэтому любой протест Зеленского из-за решения членов НАТО жестко пресекают.

НАТО бы посоветоваться: чем завершилась встреча альянса и Киева
И как Запад хочет вывозить украинское зерно без участия России в сделке

Ранее, 23 июля, глава министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом. Вместе с тем министр признал, что до окончания боевых действий вступление в альянс не представляется возможным. Впрочем, согласно его прогнозам, к лету 2024-го конфликт будет завершен.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что не стоит серьезно воспринимать заявления представителей киевского режима.

20 июля заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что на саммите в Вильнюсе 11–12 июля президенту Украины Владимиру Зеленскому объяснили, что расширение организации привело бы к нежелательному конфликту с Россией.

В тот же день бывший президент США Дональд Трамп назвал безумной идею присоединения Украины к НАТО.

11 июля Зеленский заявил, что результаты саммита НАТО хорошие, но они могли быть идеальными, если бы Украина получила приглашение в блок. При этом большинство присутствующих на саммите были обескуражены потребительским отношением Зеленского. Уточняется, что члены американской делегации «были в ярости». Некоторые политики НАТО заявили, что украинский лидер таким образом стремился оказать давление на участников альянса и собрать больше союзников.

На первой встрече в рамках саммита члены НАТО 11 июля опубликовали коммюнике, в котором союзники приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. Так, в документе саммита не отражены ни график, ни дата вступления Киева в альянс.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023