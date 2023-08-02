В США указали на унизительное обращение Байдена к Зеленскому

Президент США Джо Байден унизил украинского лидера Владимира Зеленского, который выразил недовольство из-за решения НАТО не приглашать Киев в альянс. Об этом 31 июля написал колумнист Александер Марковски в статье для American Thinker.

Он напомнил о словах Байдена во время переговоров с Зеленским на саммите в Вильнюсе, когда Байден в шутку заметил, что Украина «застряла» с США, а Вашингтон «никуда не денется».

«Когда вассал осмелился повысить голос на хозяев, президенту Байдену пришлось указать ему на его место», — отметил журналист.

Марковски считает, что слова Байдена означали продолжения боевых действий до тех пор, пока Запад будет поставлять оружие или «пока у вас не кончится пушечное мясо». Саммит НАТО, по мнению колумниста, смог охладить пыл Зеленского. Как подчеркнул Марковски, украинский президент гонялся за членством в альянсе «как борзая за механическим кроликом».

Отмечается, что Запад устраивает, что украинцы гибнут за альянс, хотя Киев в нем и не числится. При этом Вашингтону, Лондону и Брюсселю удается не вступать в прямую конфронтацию с Москвой. Также союзники осознают, что Украине некуда деваться, поэтому любой протест Зеленского из-за решения членов НАТО жестко пресекают.

Ранее, 23 июля, глава министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом. Вместе с тем министр признал, что до окончания боевых действий вступление в альянс не представляется возможным. Впрочем, согласно его прогнозам, к лету 2024-го конфликт будет завершен.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что не стоит серьезно воспринимать заявления представителей киевского режима.

20 июля заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что на саммите в Вильнюсе 11–12 июля президенту Украины Владимиру Зеленскому объяснили, что расширение организации привело бы к нежелательному конфликту с Россией.

В тот же день бывший президент США Дональд Трамп назвал безумной идею присоединения Украины к НАТО.

11 июля Зеленский заявил, что результаты саммита НАТО хорошие, но они могли быть идеальными, если бы Украина получила приглашение в блок. При этом большинство присутствующих на саммите были обескуражены потребительским отношением Зеленского. Уточняется, что члены американской делегации «были в ярости». Некоторые политики НАТО заявили, что украинский лидер таким образом стремился оказать давление на участников альянса и собрать больше союзников.

На первой встрече в рамках саммита члены НАТО 11 июля опубликовали коммюнике, в котором союзники приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. Так, в документе саммита не отражены ни график, ни дата вступления Киева в альянс.