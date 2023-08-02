В США назвали обвинения Трампу отвлекающим маневром для семьи Байденов

Обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу дают возможность Джо и Хантеру Байденам отвлечь внимание общественности от собственных неприглядных поступков. Такое мнение 1 августа высказал спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

Он напомнил, что действующего главу государства и его сына подозревают в нарушении ряда законов, в том числе из-за возможного участия в коррупционных схемах украинской компании Burisma.

«Все в Америке понимали, что произойдет: Минюст постарается отвлечь внимание от новостей (о разоблачении Хантера Байдена и его отца. — ​Ред.) и начнет атаковать фаворита в борьбе за роль кандидата от республиканцев, президента Трампа», — написал Маккарти в своем Twitter.

Ранее в этот день стало известно, что Федеральное большое жюри поддержало выдвижение обвинений бывшему американскому лидеру по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.

Данную информацию подтвердил специальный прокурор Джек Смит. Он также добавил, что сторона обвинения пожелала провести ускоренную процедуру при рассмотрении дела в суде.

Пресс-служба Трампа назвала случившееся попыткой администрации президента Байдена вмешаться в предстоящие выборы.

До этого, 28 июля, Трамп сообщил о намерении продолжить участие в предвыборной гонке даже если ему вынесут обвинительный приговор. По словам политика, предъявление двух новых пунктов обвинения об уничтожении записей с камер видеонаблюдения в личном поместье в Мар-а-Лаго и умышленном «удержании документов, связанных с национальной обороной США» является «вмешательством в выборы на самом высоком уровне».

Дональд Трамп — первый человек, занимавший пост президента США, которому предъявлены уголовные обвинения. В 2023 году его также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах.

Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию, были предъявлены Трампу в июне, но он отказался признать себя виновным.