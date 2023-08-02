Реклама
Прямой эфир
Общество
В России возник дефицит SMM-специалистов
Мир
Обвинение сообщило о шестерых сообщниках Трампа при беспорядках в Капитолии
Общество
Глава ЛНР оценил угрозу провокаций на выборах 10 сентября в республике
Мир
Захарова высмеяла новые обвинения в адрес Трампа в преддверии выборов
Армия
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
Мир
Песков допустил возвращение к зерновой сделке на условиях Москвы
Мир
В США приравняли обвинения Трампу к попытке вмешательства в выборы
Мир
Киевская администрация заявила о срабатывании системы ПВО в регионе
Мир
Белый дом не согласился с понижением Fitch рейтинга дефолта эмитента США
Общество
Умер советский и российский композитор Александр Колкер
Мир
Евродепутат допустил отказ ЕС от санкций против российского атома из-за Нигера
Мир
Офис генсека ООН призвал прекратить атаки беспилотников на Москву
Мир
Словакия получила шесть предложений о покупке ЗРК на замену переданного Киеву С-300
Мир
Председательство США запланировало заседание СБ ООН по Украине на 24 августа
Сюжет:

В США назвали обвинения Трампу отвлекающим маневром для семьи Байденов

0
Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу дают возможность Джо и Хантеру Байденам отвлечь внимание общественности от собственных неприглядных поступков. Такое мнение 1 августа высказал спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

Он напомнил, что действующего главу государства и его сына подозревают в нарушении ряда законов, в том числе из-за возможного участия в коррупционных схемах украинской компании Burisma.

«Все в Америке понимали, что произойдет: Минюст постарается отвлечь внимание от новостей (о разоблачении Хантера Байдена и его отца. — ​Ред.) и начнет атаковать фаворита в борьбе за роль кандидата от республиканцев, президента Трампа», — написал Маккарти в своем Twitter.

Отцовские работы: как дело Хантера повлияет на карьеру Байдена
И может ли более жесткая внешнеполитическая риторика президента США сместить акценты со скандала

Ранее в этот день стало известно, что Федеральное большое жюри поддержало выдвижение обвинений бывшему американскому лидеру по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.

Данную информацию подтвердил специальный прокурор Джек Смит. Он также добавил, что сторона обвинения пожелала провести ускоренную процедуру при рассмотрении дела в суде.

Пресс-служба Трампа назвала случившееся попыткой администрации президента Байдена вмешаться в предстоящие выборы.

До этого, 28 июля, Трамп сообщил о намерении продолжить участие в предвыборной гонке даже если ему вынесут обвинительный приговор. По словам политика, предъявление двух новых пунктов обвинения об уничтожении записей с камер видеонаблюдения в личном поместье в Мар-а-Лаго и умышленном «удержании документов, связанных с национальной обороной США» является «вмешательством в выборы на самом высоком уровне».

Дональд Трамп — первый человек, занимавший пост президента США, которому предъявлены уголовные обвинения. В 2023 году его также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах.

Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию, были предъявлены Трампу в июне, но он отказался признать себя виновным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023