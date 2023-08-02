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Гастроэнтеролог дала советы по избежанию диареи в путешествии

Гастроэнтеролог Агринская посоветовала не глотать воду, принимая душ на отдыхе
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Врач-гастроэнтеролог, паразитолог «Клиники Фомина» Ольга Агринская 1 августа рассказала, как избежать диареи путешественника.

В беседе с «Газетой.Ru» она указала, что диарея чаще всего развивается у путешественников в странах Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки, Африки. В целях профилактики следует питаться в местах с хорошей репутацией, употреблять продукты, прошедшие тепловую обработку, избегать покупки еды на улице и обращать внимание на срок годности магазинных продуктов.

Также врач порекомендовала использовать бутилированную или кипяченую воду, в том числе для чистки зубов и приготовления льда. По ее словам, не стоит пить свежевыжатые соки и напитки со льдом в неизвестных местах, а при купании в любом водоеме и даже в душе нужно стараться не глотать воду.

Помимо этого, Агринская напомнила о необходимости мыть руки с мылом или пользоваться антисептиками и посоветовала не касаться лица после посещения общественных мест.

Она уточнила, что диарею путешественника вызывают некоторые вирусы, бактерии и паразиты, например лямблии. Недомогание длится менее недели и проходит самостоятельно. Также могут начаться рвота, боль или дискомфорт в животе, а также подняться температура.

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