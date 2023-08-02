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Умер советский и российский композитор Александр Колкер

В Петербурге скончался автор более 100 песен и музыки к кинофильмам Колкер
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Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
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Советский и российский композитор Александр Колкер ушел из жизни вскоре после своего 90-летия. Соответствующая информация появилась в официальной группе Союза композиторов Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер. Выражаем глубокие и искренние соболезнования друзьям и близким Александра Наумовича», — говорится в публикации.

Ранее, 28 июля, стало известно, что Александра Колкера выписали из больницы домой.

Он попал в реанимацию в начале месяца. Поскольку связаться с композитором не удалось, спасатели были вынуждены выломать дверь его квартиры. Внутри они нашли истощенного и парализованного Колкера.

До этого, в феврале, на пожилого деятеля искусств было совершено нападение. Инцидент произошел в лифте в доме на набережной Черной речки в Санкт-Петербурге. Неизвестный повалил Колкера на пол и несколько раз ударил ножом. По данным источника «Известий», композитор получил ранение руки.

На следующий день сотрудники МВД России по Приморскому району Северной столицы задержали подозреваемого в одном из хостелов. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска.

Александр Колкер является автором более сотни песен. В числе самых известных его работ — «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Стоят девчонки». В 1981 году композитору присвоили звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

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