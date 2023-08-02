Обвинение сообщило о шестерых сообщниках Трампа при беспорядках в Капитолии

Аппарат специального прокурора США Джека Смита утверждает, что у бывшего американского президента Дональда Трампа, которому предъявили обвинения по делу о попытках препятствовать утверждению итогов выборов, было шесть сообщников. Об этом 1 августа говорится в обвинительном заключении.

При этом в заключении не приводятся имена конкретных лиц, которые считаются сообщниками. Указывается только, что некоторые из них были юристами.

Ранее в этот день Трамп заявил, что узнал о намерении американской прокуратуры предъявить ему новое обвинение в 17:00 (00:00 мск). По мнению экс-президента, такой шаг будет нацелен на сокрытие «дурных новостей о взятках и вымогательствах», исходящих от сторонников действующего главы государства Джо Байдена.

Позднее стало известно, что Федеральное большое жюри поддержало выдвижение обвинений бывшему американскому лидеру по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.

Специальный прокурор Джек Смит подтвердил выдвижение обвинений в адрес Трампа. Он охарактеризовал события 6 января 2021 года как «беспрецедентное нападение», которое «подпитывалось ложью», сказанной бывшим президентом.

В свою очередь, пресс-служба Трампа указала, что предъявление обвинений бывшему президенту США является попыткой администрации действующего главы государства Джо Байдена вмешаться в предстоящие выборы.

19 июля телеканал NBC News со ссылкой на письмо Трампу от спецпрокурора США Джека Смита сообщил, что экс-президенту могут предъявить обвинения в сговоре с целью обмана США и оказания давления на свидетелей. Трамп накануне получил письмо от прокуратуры, в котором его проинформировали о готовящихся обвинениях в связи с делом о штурме Капитолия.

Накануне Трамп заявил, что он является объектом уголовного расследования по делу о штурме Капитолия и ему дали четыре дня на дачу показаний.

6 января 2021 года сторонники 45-го президента Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В настоящее время суды рассматривают десятки дел по обвинению американцев в беспорядках.