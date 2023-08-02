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Евродепутат допустил отказ ЕС от санкций против российского атома из-за Нигера

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Фото: REUTERS/Souleymane Ag Anara
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Военный переворот в Нигере и решение новых властей приостановить экспорт урана во Францию может стать проблемой для некоторых европейских стран, а потому введение санкций против российского атомного сектора в ближайшее время не встанет на повестке дня Евросоюза, заявил «Известиям» евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

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«Уран — чувствительная тема для многих стран в Европе, поэтому он до сих пор не вошел в санкционные списки и, с моей точки зрения, не будет включен в них в ближайшем будущем», — сказал Мариани.

При этом он подчеркнул, что для самой Франции подобные ограничения со стороны Нигера не станут большой проблемой, поскольку Париж диверсифицировал поставки ископаемого и получает его из Казахстана, Австралии и других стран. Однако евродепутат отметил, что Евросоюз умеет принимать решения, которые не сходятся с интересами объединения.

«Но вы же знаете, что никогда нельзя быть уверенным, чего ждать от Европейского союза. Потому что, к примеру, ситуация в Германии серьезно осложнилась из-за роста стоимости электроэнергии, но Европа порой способна принимать решения, противоречащие ее собственным интересам. Если ЕС не хочет совершить самоубийство, конечно, он не станет принимать такие санкции. Мы еще не заплатили свою цену за отказ от российского газа», — подчеркнул Мариани в беседе с «Известиями».

26 июля военные президентской гвардии Нигера отстранили от власти лидера страны Мохамеда Базума и объявили новым главой республики генерала Абдурахмана Тчиани. В ответ на эти события ряд европейских стран объявил о временном прекращении сотрудничества с Ниамеем, а Великобритания и ЕС приостановили оказание помощи этой стране. Новые власти Нигера на фоне усиления антифранцузской и в целом антизападной риторики объявили о приостановке экспорта урана во Францию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Уран, товарищи: переворот в Нигере может повлиять на санкции ЕС против РФ

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