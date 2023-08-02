Кардиохирург назвал возможные причины раннего инфаркта

Инфаркт миокарда у молодых людей, как правило, возникает при наличии определенных заболеваний, либо предрасполагающих факторов. Об этом во вторник, 1 августа, рассказал aif.ru заведующий отделением кардиохирургии № 2 ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского», к.м.н. Андрей Лысенко.

Прежде всего он уточнил, что под словом «инфаркт» чаще всего подразумевают ишемическую болезнь сердца (ИБС) и острый инфаркт миокарда как ее осложнение. Вероятность возникновения инфаркта повышается с возрастом, однако это не значит, что молодые пациенты не сталкиваются с этим диагнозом.

Одним из факторов риска является наследственность — если инфаркт миокарда встречался у близких родственников в возрасте до 45 лет. Шансы пострадать возрастают при наличии сахарного диабета, повышенного артериального давления, гиподинамии, ожирения. Курение и злоупотребление алкоголем могут дополнительно усугубить ситуацию.

У женщин ранний инфаркт может быть связан с преждевременным развитием климакса, а также с удалением яичников без назначения заместительной гормональной терапии.

Как подчеркнул кардиолог, инфаркт у молодых протекает тяжелее за счет того, что происходит резкое расстройство нормального коронарного кровотока. Из-за этого повышается вероятность летального исхода.

При выявлении ИБС, молодым пациентам предлагают целую схему комплексного лечения, чтобы снизить риски инфаркта. Прежде всего речь идет о нормализации давления, коррекции пульса, снижении уровня холестерина; и улучшении кровоснабжения сердца.

Инфаркт может случиться и у здорового человека, хотя при сборе анамнеза чаще всего выясняется, что тревожные сигналы всё-таки были. Лысенко призвал обращать внимание, вне зависимости от возраста, на такие симптомы как стенокардия напряжения — боль в области сердца, особенно при физической нагрузке. Для профилактики патологии, особенно тем, у кого есть предрасположенность, он рекомендовал соблюдать режим дня, придерживаться правильного питания и регулярно отдыхать.

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