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Кардиохирург назвал возможные причины раннего инфаркта

Кардиохирург Лысенко: диабет может стать причиной инфаркта в молодом возрасте
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Инфаркт миокарда у молодых людей, как правило, возникает при наличии определенных заболеваний, либо предрасполагающих факторов. Об этом во вторник, 1 августа, рассказал aif.ru заведующий отделением кардиохирургии № 2 ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского», к.м.н. Андрей Лысенко.

Прежде всего он уточнил, что под словом «инфаркт» чаще всего подразумевают ишемическую болезнь сердца (ИБС) и острый инфаркт миокарда как ее осложнение. Вероятность возникновения инфаркта повышается с возрастом, однако это не значит, что молодые пациенты не сталкиваются с этим диагнозом.

Одним из факторов риска является наследственность — если инфаркт миокарда встречался у близких родственников в возрасте до 45 лет. Шансы пострадать возрастают при наличии сахарного диабета, повышенного артериального давления, гиподинамии, ожирения. Курение и злоупотребление алкоголем могут дополнительно усугубить ситуацию.

У женщин ранний инфаркт может быть связан с преждевременным развитием климакса, а также с удалением яичников без назначения заместительной гормональной терапии.

Как подчеркнул кардиолог, инфаркт у молодых протекает тяжелее за счет того, что происходит резкое расстройство нормального коронарного кровотока. Из-за этого повышается вероятность летального исхода.

При выявлении ИБС, молодым пациентам предлагают целую схему комплексного лечения, чтобы снизить риски инфаркта. Прежде всего речь идет о нормализации давления, коррекции пульса, снижении уровня холестерина; и улучшении кровоснабжения сердца.

Инфаркт может случиться и у здорового человека, хотя при сборе анамнеза чаще всего выясняется, что тревожные сигналы всё-таки были. Лысенко призвал обращать внимание, вне зависимости от возраста, на такие симптомы как стенокардия напряжения — боль в области сердца, особенно при физической нагрузке. Для профилактики патологии, особенно тем, у кого есть предрасположенность, он рекомендовал соблюдать режим дня, придерживаться правильного питания и регулярно отдыхать.

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Ранее, 11 июля, врач-кардиолог, врач-терапевт, функциональный диагност «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Бязрова назвала гипертоническую болезнь одной из самых распространенных кардиологических патологий, характеризующееся постоянным повышением артериального давления сверх нормальных значений. Также эксперт обратила внимание на то, что гипертония, считающаяся болезнью пожилого возраста, нередко возникает и у молодых людей.

28 июня врач-кардиолог Ксения Ерусланова предупредила, что частое использование мобильного телефона повышает риск развития сердечно-сосудистых патологий, в частности артериальной гипертензии (гипертонии). Она отметила, что использование смартфона более 30 минут в неделю повышает риск развития болезни.

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