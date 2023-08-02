На Украине проведено почти 100 обысков в 11 регионах страны в рамках разоблачения масштабной схемы уклонения от призыва. Об этом 1 августа сообщили в офисе генпрокурора Украины.

«При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам организации уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации. В рамках расследования проведено почти 100 санкционированных обысков», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Обыски проходили в Одесской, Закарпатской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской областях, а также в Киеве.

По информации следствия, должностные лица военкоматов в областях, действуя совместно с членами военно-врачебной комиссии, при посредничестве третьих лиц выдавали справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. После чего военнообязанных снимали с воинского учета. Отмечается, что сумма взятки в среднем составляла $6 тыс., а полученные справки использовались для выезда за границу.

Согласно данным украинской генпрокуратуры, в ходе обысков обнаружены и изъяты медицинская документация, журналы регистрации медицинских заключений и справок пациентов. Кроме того, по адресам мест проживания уклонистов также изъяты оригиналы справок о непригодности к военной службе по состоянию здоровья и временные удостоверения военнообязанных с указанием непригодности к военной службе.

Ранее в этот день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил «Известиям», что украинцы начали понимать, что сражаются не за свою свободу, а за интересы других стран и отдельных личностей на Украине. Так он отреагировал на слова первого заместителя министра обороны страны генерала-лейтенанта Александра Павлюка о том, что на Украине усугубилась проблема уклонения от мобилизации.

29 июня Верховная рада Украины расширила перечень лиц, подпадающих под мобилизацию. В соответствии с нововведениями мобилизовать смогут людей, жена, муж или родители которых имеют первую или вторую группы инвалидности, если у тех есть еще трудоспособные родственники, которые могут их содержать.

9 марта 2022 года Зеленский подписал закон об ужесточении наказания вплоть до пожизненного заключения за госизмену, мародерство, диверсии. До этого статья о госизмене предусматривала лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.