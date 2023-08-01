Баку публично не подтвердил договоренность с Ереваном о целостности стран

Азербайджанская сторона пока публично не подтвердила договоренность с Ереваном о взаимном признании Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга. Об этом 1 августа заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Он отметил, что мир между Арменией и Азербайджаном не только возможен, но и необходим, однако для этого важно, чтобы международное сообщество осознало важные нюансы, «чтобы оно четко понимало, почему мы не продвигаемся быстрыми темпами».

В частности, Пашинян напомнил о предпоследней встрече лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, на которой присутствовал председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Тогда мы с президентом Азербайджана договорились, вернее, достигли понимания, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга: территория Армении — 29 800 кв. км, территория Азербайджана — 86 600 кв. км. Взаимное признание территориальной целостности. До сих пор президент Азербайджана публично не подтвердил нашу договоренность. Но и не опроверг ее», — приводит его слова Euronews.

Как подчеркнул премьер-министр Армении, это деталь, которая не способствует созданию доверительной атмосферы.

Ранее, 25 июля, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение до конца 2023 года, если Баку наладит диалог со Степанакертом. Однако, по его словам, в договоре вряд ли отразят положение, касающееся Нагорного Карабаха.

21 июля Пашинян заявил, что верит в возможность стабильного мира с Азербайджаном. Однако он отметил, что, помимо представителей каждого государства, на дипломатический процесс влияют самые разные факторы, например внутренняя и внешняя политика, гуманитарная обстановка, международная ситуация.

Еще 15 июля МИД РФ призвал срочно заключить мирный договор между Баку и Ереваном. Обязательной частью документа назывались надежные и четкие гарантии безопасности для армян Карабаха. При этом секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 4 июня сообщал, что мир может быть заключен до конца года. Он заявлял, что планирует добиться международного присутствия в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.