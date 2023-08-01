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Диетолог развеял мифы о якобы провоцирующих набор веса продуктах

Диетолог Кабанов: прибавку веса дают не продукты, а добавки в готовом блюде
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов 1 августа рассказал, что картофель и попкорн вопреки устоявшемуся мнению не вредят фигуре.

В беседе с Lenta.ru он объяснил, что вес растет не от продукта, а от добавок в готовом блюде. Также на вес влияют привычки и отсутствие культуры питания. Например, нельзя запивать салат сладким соком или добавлять кетчуп к диетической куриной грудке.

Как отметил диетолог, картофель является растительным продуктом, богатый калием, который помогает работе сердца. Это щелочной продукт, улучшающий работу ЖКТ, избавляющий от изжоги. В молодой картошке много витаминов группы B, которые поддерживают нервную систему, и аскорбиновой кислоты, укрепляющей иммунитет.

Кабанов указал, что картофель — калорийный продукт, но при умеренном употреблении несет только пользу. Вред представляет именно сливочное масло, которое часто добавляют к картофелю, а также соусы.

Также, по словам специалиста, принято считать, что попкорн — недиетический продукт. Однако без сахара и соли его калорийность снизится в двое.

Помимо этого, мифом является и распространенное мнение, что бобовые провоцируют ожирение, подчеркнул диетолог. По его словам, горох, фасоль, чечевица богаты растительным белком, и ими быстро наедаешься.

«К примеру, порция лобио всегда небольшая, но сытная. Польза растительного белка для организма существенна. Мы привыкли получать белок от животных продуктов: мясо, яйца, рыба, молочные продукты. Но потребляя по большей части продукты животного происхождения, мы рискуем перебрать с насыщенными жирами и трансжирами естественного происхождения», — указал он.

Кабанов порекомендовал добавлять больше растительных белков в рацион, цельнозерновых продуктов, попробовать растительные молоко и мясо, а также веганские десерты.

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Ранее, 17 июля, врач терапевт-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала о продуктах, которые приводят к скоростному набору лишнего веса. По ее словам, в соках, замороженных смузи, роллах, макаронах с заправкой, лазанье, пасте и плове содержится большое количество углеводов. Также вредными для фигуры являются хлопья, мюсли и другие завтраки быстрого приготовления. Кроме того, специалист призвала ограничить потребление гранолы, в которой содержится много орехов и обжаренных на меду хлопьев, что делает ее калорийной.

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