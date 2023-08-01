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Венгрия уличила США в мстительности стране за несговорчивость

Венгрия считает, что администрация США мстит ей за несговорчивость
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Фото: REUTERS/Celal Gunes
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Ужесточение для венгров условий безвизового въезда на территорию США основано на стремлении Вашингтона отомстить Будапешту. Соответствующее заявление министерства внутренних дел Венгрии приводит 1 августа информационное агентство MTI.

«США потребовали от Венгрии сведения о венграх, находящихся в других странах и имеющих двойное гражданство, но им было отказано в такой информации, поскольку ее передача кому-либо поставила бы под угрозу безопасность венгров за рубежом. Именно поэтому администрация [президента США] Джо Байдена сейчас мстит венграм», — говорится в сообщении.

Американские власти с 1 августа изменили процедуру использования программы безвизового въезда для владельцев венгерских паспортов. Эта программа разрешает гражданам 40 стран, в том числе входящих в Евросоюз, приезжать в США без визы на срок до 90 дней в деловых или туристических целях.

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Ранее, 28 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не исполняет свои обязательства перед Венгрией, предпочитая выделять деньги Киеву, а не Будапешту. По словам политика, Венгрия не может получить положенные ей выплаты, несмотря на то, что его страна делает взносы в общий бюджет ЕС.

До этого, 26 июня, Орбан заявил, что республика не изменит направление своей внешней политики в контексте ситуации на Украине. Будапешт стремится к сотрудничеству во внешней политике со странами Евросоюза и в то же время проводит независимый внешнеполитический курс, отметил он.

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