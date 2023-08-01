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Число пострадавших при обстреле ВСУ Ясиноватой возросло до трех

Два человека погибли, еще трое ранены в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ
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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Число пострадавших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) возросло до трех. Об этом 1 августа сообщил глава городской администрации Дмитрий Шевченко.

«К сожалению, еще один человек получил ранения в результате обстрела фашистами Ясиноватой. Общее количество раненых за сегодня — три человека, два человека погибли», — написал он в своем Telegram-канале.

По информации «Известий», прилет был повторным в один и тот же дом. На кадрах с места происшествия видно, что в здании выбиты окна и разбиты зеркала, также пострадали забор и фасад дома.

Ранее в этот день Шевченко сообщил о двух погибших и двух пострадавших.

Накануне при обстреле Ясиноватой был ранен мирный житель. Тогда же стало известно, что по Ясиноватскому району ДНР украинские боевики выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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