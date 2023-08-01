Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Ростовской области

При столкновении двух легковушек на автодороге Ростов – Семикаракорск – Волгодонск в Ростовской области погиб человек, четверо пострадали. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по региону.

По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo в разрешенном месте выехал на встречную полосу для совершения обгона, но столкнулся с автомобилем Kia Sportage. В результате аварии пассажир Volkswagen скончался на месте.

Еще четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девочка, были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее в этот день стало известно, что пять человек пострадали при столкновении автомобилей Nissan и «Нива» в Тюменской области. Предполагается, что за рулем «Нивы» находился 17-летний подросток, который не имел прав для управления транспортным средством.