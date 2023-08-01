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СМИ сообщили о редактировании фото Байдена для придания ему более молодого вида

Townhall: демократы «омолаживают» Байдена с помощью фоторедакторов
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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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В США редактируют фотографии президента Джо Байдена, чтобы он казался более молодым. Об этом сообщил портал Townhall во вторник, 1 августа.

«Поскольку всё больше американцев считают, что президент Байден слишком стар для второго срока, союзники Белого дома используют отчаянную стратегию, чтобы убедить избирателей в том, что президент достаточно годен для работы: они фотошопят изображения Байдена», — отмечается в материале.

По мнению авторов статьи, их усилия являются частью многомесячной кампании, направленной на то, чтобы повлиять на 68% избирателей, считающих 80-летнего Байдена слишком старым для второго срока.

При этом, как указывает портал, в каждом случае публикации фотографий американского лидера «влиятельные демократы противопоставляют его изображения нелестным фотографиям Трампа», утверждая, что сравнение доказывает, что Байден «не только подходит для должности, но и подходит больше, чем Дональд Трамп».

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Ранее, 24 июля, телеканал NBC News отмечал, что команда президента США разрабатывает меры для того, чтобы американский лидер не спотыкался на публичных мероприятиях. Авторы материла писали, что советники Байдена предпринимают шаги, чтобы свести к минимуму физические трудности, одновременно наращивая двойную стратегию, чтобы превратить электоральную слабость в силу.

Физическое состояние главы государства беспокоит и представителей европейских союзников США. Бывший дипломат одной из западных стран анонимно сообщил телеканалу, что люди переживают о физической немощности президента, а к окончанию второго президентского срока Байдену будет уже 86 лет.

20 июля Байден не смог самостоятельно покинуть сцену после выступления на мероприятии в Филадельфии. Американский лидер после завершения речи поблагодарил аудиторию, а затем с озадаченным видом повернулся к одному из помощников и развел руками. Повернувшись в левую сторону, Байден резко остановился и после указания сотрудника развернулся и пошел в обратном направлении.

Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение заставляет многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Действующий президент неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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