СМИ сообщили о редактировании фото Байдена для придания ему более молодого вида

В США редактируют фотографии президента Джо Байдена, чтобы он казался более молодым. Об этом сообщил портал Townhall во вторник, 1 августа.

«Поскольку всё больше американцев считают, что президент Байден слишком стар для второго срока, союзники Белого дома используют отчаянную стратегию, чтобы убедить избирателей в том, что президент достаточно годен для работы: они фотошопят изображения Байдена», — отмечается в материале.

По мнению авторов статьи, их усилия являются частью многомесячной кампании, направленной на то, чтобы повлиять на 68% избирателей, считающих 80-летнего Байдена слишком старым для второго срока.

При этом, как указывает портал, в каждом случае публикации фотографий американского лидера «влиятельные демократы противопоставляют его изображения нелестным фотографиям Трампа», утверждая, что сравнение доказывает, что Байден «не только подходит для должности, но и подходит больше, чем Дональд Трамп».

Ранее, 24 июля, телеканал NBC News отмечал, что команда президента США разрабатывает меры для того, чтобы американский лидер не спотыкался на публичных мероприятиях. Авторы материла писали, что советники Байдена предпринимают шаги, чтобы свести к минимуму физические трудности, одновременно наращивая двойную стратегию, чтобы превратить электоральную слабость в силу.

Физическое состояние главы государства беспокоит и представителей европейских союзников США. Бывший дипломат одной из западных стран анонимно сообщил телеканалу, что люди переживают о физической немощности президента, а к окончанию второго президентского срока Байдену будет уже 86 лет.

20 июля Байден не смог самостоятельно покинуть сцену после выступления на мероприятии в Филадельфии. Американский лидер после завершения речи поблагодарил аудиторию, а затем с озадаченным видом повернулся к одному из помощников и развел руками. Повернувшись в левую сторону, Байден резко остановился и после указания сотрудника развернулся и пошел в обратном направлении.

Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение заставляет многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Действующий президент неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.