Летний бассейн открылся на фестивальной площадке на юго-востоке Москвы

Летний бассейн впервые открылся на фестивальной площадке «Московских сезонов» в районе Вешняки. Об этом сообщается на сайте префектуры Восточного административного округа Москвы во вторник, 1 августа.

«Новый открытый бассейн состоит из двух чаш размером 21 на 15 м для взрослых и 15 на 6 м для детей. Они рассчитаны на 78 и 30 человек соответственно. Дети от трех до 14 лет допускаются в бассейн в сопровождении взрослых. В бассейне используется хлорированная вода, очищенная путем фильтрации. Купание осуществляется по сеансам», — говорится в сообщении.

Посещение бассейна доступно по предварительной регистрации. Также посетители могут оформить личную карту. В стоимость билета входит пользование шезлонгом, зонтиком, душевыми, кабинами для переодевания и индивидуальным шкафчиком для хранения личных вещей.

Бассейн находится на улице Вешняковская, вл. 16. Он работает ежедневно с 9:00 до 21:00, передает агентство городских новостей «Москва».

29 июля в столичных парках обустроили новые зоны, где можно отдохнуть и искупаться в бассейнах. Для детей и взрослых предусмотрены лежаки и витаминные бары со свежевыжатыми фруктовыми соками и полезными смузи, сообщает телеканал «360».

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Собянин отметил, что власти города задумали сделать открытые бассейны с подогревом в каждом районе. Вокруг поставят шезлонги, территорию благоустроят, пишет «Москва 24».