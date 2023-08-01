Посольство РФ назвало попыткой вмешательства в дела России санкции Великобритании

Посольство РФ в Лондоне назвало неприемлемой попыткой вмешаться во внутренние дела страны введение Великобританий новых санкций против России. Об этом заявили в российском диппредставительстве во вторник, 1 августа.

«Рассматриваем введение властями Великобритании 31 июля ограничительных мер против шести россиян в связи с процессом по делу В. Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом. — Ред.) как неприемлемую попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны», — говорится в Telegram-канале посольства РФ в Лондоне.

В диппредставительстве указали, что целью введения санкций является попытка повлиять на работу российского правосудия и с помощью внешнего давления скорректировать вынесенный ранее приговор. Посольство также напомнило, что применяемые в отношении РФ односторонние ограничительные меры противоречат международному праву.

Накануне Великобритания расширила санкции против России, добавив в список шесть физических лиц. Британское правительство связало свое решение с приговором публицисту Владимиру Кара-Мурзе.

По данным следствия, мужчина в ходе выступления в палате представителей американского штата Аризона сообщил заведомо ложную информацию о действиях армии России в ходе спецоперации по защите Донбасса. 22 апреля 2022 года фигурант был арестован и в тот же день включен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.

Подсудимому также вменяли работу в интересах неправительственной организации, деятельность которой считается нежелательной на территории России. Речь идет о конференции в поддержку политзаключенных, которая состоялась в московском Сахаровском центре (признан в РФ иностранным агентом) 27 октября 2021 года и, по мнению следствия, была оплачена НПО Free Russia Foundation (признана нежелательной в РФ организацией).

Фигурант заявлял, что не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях.

17 апреля Кара-Мурзу признали виновным по совокупности трех вменяемых составов преступлений и назначили наказание в виде 25 лет колонии, штраф в размере 400 тыс. рублей и запрет заниматься журналистской деятельностью сроком на семь лет.

31 июля первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор публицисту, тем самым отклонив жалобу на решение.