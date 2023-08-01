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МО Белоруссии назвало надуманными сообщения о нарушении воздушных границ Польши

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии являются надуманными. Таким образом министерство обороны республики 1 августа отреагировало на заявления МИДа Польши о якобы нарушении воздушного пространства страны.

В сообщении ведомства отмечается, что эти заявления были сделаны польским военно-политическим руководством для оправдания наращивания сил и средств у границы Белоруссии.

«Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле «одна бабка сказала» и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

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Ранее в этот день в связи с инцидентом в польское внешнеполитическое ведомство был вызван поверенный в делах Белоруссии. Министерство озвучило дипломату решительный протест и призвало белорусскую сторону подробно объяснить произошедшее.

О замеченных на польско-белорусской границе вертолетах сообщалось ранее 1 августа. Комментируя это, польский подполковник Яцек Горышевский рассказал в интервью радиостанции Zet, что белорусские военные предупредили польскую погранслужбу о патрульных полетах вдоль границы. Кроме того, он утвердил, что воздушное пространство нарушено не было.

До этого, 2 июля, сообщалось, что Польша усилит границу с Белоруссией группой из 500 сотрудников полиции. Глава МВД республики Мариуш Каминьский указал, что в настоящее время границу охраняют 5 тыс. пограничников и 2 тыс. солдат.

Позднее, 7 июля, стало известно, что Вооруженные силы Польши перебросят 1 тыс. военных и 200 единиц техники к границе с Белоруссией. Целью данной операции была названа демонстрация воли и способности немедленно реагировать на попытки дестабилизации ситуации на восточной границе страны.

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