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Председательство США запланировало заседание СБ ООН по Украине на 24 августа
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Председательство США запланировало заседание СБ ООН по Украине на 24 августа

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Фото: Global Look Press/Mao Lei
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Председательство США намерено провести заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине 24 августа. Об этом говорится в «Запланированной программе председательства», опубликованной во вторник, 1 августа, на сайте американской миссии.

Из документа следует, что заседание ожидается в первой половине дня.

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Ранее в этот день Россия не поддержала предложенную США программу председательства в СБ ООН в августе. Как отметил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, Соединенные Штаты начали свое председательство с неверных действий, в том числе с недопустимого включения темы Украины в ежемесячную программу, когда и без того, по мнению многих развивающихся стран, в мире существуют и другие более острые проблемы.

До этого, 30 июля, официальный представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против любых ударов по гражданским объектам. Заявление было связано с совершенной утром в тот день атакой украинских беспилотников на Москву.

После этого Полянский призвал международную организацию осудить террористические методы, которые использует Киев. Он также подчеркнул, что секретариат ООН должен дать объективную оценку действиям Украины, которые отдаляют перспективы мирного урегулирования и усугубляют кризис.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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