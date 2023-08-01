В Подмосковье три человека погибли в ДТП на трассе «Каспий»
Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на федеральной трассе «Каспий» в Подмосковье. Об этом пресс-служба прокуратуры Московской области сообщает во вторник, 1 августа.
Еще один пассажир с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Серебряно-Прудская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования.
«По предварительным данным, сегодня примерно в 4:00 на участке 167-го км автодороги Р22 «Каспий» водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения, съехал в кювет и совершил наезд на водоотливное сооружение», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
В этот же день в результате столкновения легковых автомобилей в Хасавюртовском районе Дагестана погибли три человека.
Погибли водители обоих транспортных средств. Еще один человек скончался от тяжких повреждений, передает НСН.
Накануне ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 51-го км МКАД. Водитель одного из них чудом избежал гибели, сообщает телеканал «Звезда».