Опубликованы кадры с места утечки едкого вещества в Москве

Появились кадры с места утечки едкого вещества на Алтуфьевском шоссе в Москве. Инцидент произошел во вторник, 1 августа.

На видео можно заметить огромную лужу из химикатов со сгустками пены по краям. На записи также видно машины пожарной службы и полиции.

Об утечке на северо-востоке Москвы стало известно ранее этим же днем, 1 августа. Тогда на сортировочный пункт прибыл мусоровоз с шестью канистрами по 20 л каждая, из которых вытекала едкая жидкость.