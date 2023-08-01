Дело возбудили по факту травмирования работника предприятия в Тамбове

В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника одного из городских предприятий. Мужчина получил тяжелые травмы, сообщает региональное СУ СК России.

Инцидент произошел 24 мая 2023 года на территории одного из предприятий. 42-летний мужчина получил травму грудной клетки с переломами пяти ребер, а также левой руки. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение, полученные им повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства случившегося и лица, виновные в нарушении требований безопасности и охраны труда.

24 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке. Он упал с высоты 13-го этажа.