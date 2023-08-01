Девятилетний мальчик пострадал при наезде авто в Липецке
В Елецком микрорайоне Липецка в результате наезда легкового автомобиля пострадал девятилетний ребенок. Об этом сообщает GOROD48 со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
Авария произошла днем 1 августа на улице Хренникова, 1. На регулируемом пешеходном переходе 82-летний водитель «Лады Гранта» допустил наезд на девятилетнего мальчика.
По данным LipetskMedia, ребенку потребовалась медицинская помощь. Информация о его состоянии не приводится.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют, кто двигался на красный сигнал светофора — юный пешеход или пожилой автомобилист.
29 июля сообщалось, что в Черемховском районе Иркутской области водители сразу двух автомобилей совершили наезд на семилетнего мальчика, выбежавшего на дорогу. Ребенок погиб.