Компания Meta разработает маркировку для выявления созданного ИИ контента

Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) начал работу над созданием маркировки контента, созданного искусственным интеллектом (ИИ). Об этом 30 июля сообщил разработчик приложения Алессандро Палуцци в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, такое нововведение позволит быстрее идентифицировать работу искусственного интеллекта.

Кроме того, Палуцци поделился скриншотом, на котором можно заметить, что Сеть будет помечать контент как «изображение, созданное с помощью Meta AI». В всплывающем примечании также указывается, что такое контент, созданный ИИ, а также как его распознать.



Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) начал внедрение отправки видеокружков. Название функции — Instant Video Messages, или «Мгновенные видеосообщения». Длительность «видеокружка» ограничена 60 секундами.