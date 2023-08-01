Численность медведей в Иркутской области превысила 9,9 тыс. особей

Численность медведей превысила оптимальный показатель в Иркутской области в 1,8 раза. На территории региона обитают 9930 особей.

По данным службы по охране и использованию объектов животного мира Приангарья, в последнее время остро встал вопрос о выходе хищников к населенным пунктам. Встреча с медведями представляет угрозу для здоровья и жизни местных жителей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Ведомство издало распоряжение о регулировании численности охотничьих ресурсов. Бланки для осуществления охоты выдаются непосредственно в районах, а не в службе, как это было ранее.

В Амурской области с 1 августа открыт сезон охоты на медведей, волков и диких кабанов. По данным последних учетов, численность животных сохраняется на уровне прошлого года.