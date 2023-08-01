Два моста реконструировали в Зеленодольском районе Татарстана

В Зеленодольском районе Татарстана завершили реконструкцию двух мостовых сооружений через реки Хрустальная и Булатка. Об этом 1 августа сообщает ИА «Татар-информ».

Мост через реку Хрустальная расположен на 3-м км автодороги Нижние Вязовые – Станция Албаба, мост через Булатку — на 17-м км дороги Тюрлема – Нурлаты – Бурундуки. В 2019 году оба сооружения были признаны аварийными.

Стоимость реконструкции переправы через Хрустальную составила 45 млн рублей. Подрядчик заменил все несущие конструкции — опоры и балки пролетов, а также расширил проезжую часть. Длина моста увеличилась на 5 м.

«На предыдущем мосту береговые опоры стояли на пяти сваях, ригеля были потресканы с двух сторон. Сваи были полностью оголены слоем бетона, арматура вся сгнила», — рассказал директор подрядной организации ООО «Нурлатдорстрой» Руслан Шарафутдинов.

В ходе реконструкции второго сооружения рабочие выполнили устройство тоннельной части длиной 32 м, установили перильные и барьерные ограждения. По словам главы Нурлатского сельского поселения Илдуса Саттарова, из-за плохой видимости на объекте ранее происходило множество ДТП со смертельным исходом. Мост находился на 5 м ниже, а заход на него был под крутым углом.

По информации замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артема Чукина, на сегодняшний день в республике требуют ремонта более 400 мостовых сооружений общей протяженностью 14 км.