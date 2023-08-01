Школьница утонула в реке в Красноярском крае

В Красноярском крае проводится проверка по факту гибели 12-летней девочки. Школьница утонула во время отдыха у реки в Большемуртинском районе.

По данным правоохранительных органов, у водоема находилась компания детей. Одна из девочек начала тонуть. Ее подруга прыгнула в воду для помощи, но не рассчитала силы и погибла. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Пензе 38-летний мужчина утонул во время купания в реке Суре. Установлено, что потерпевший пришел к водоему со знакомыми, компания распивала спиртные напитки.