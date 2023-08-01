Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в турецкой провинции Конья
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в провинции Конья в центре Турции.Об этом Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил во вторник, 1 августа.
Подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 км, передает RT.
Активность зарегистрировали в 35 км к северо-востоку от города Конья и 19 км к северо-западу от Алтынекина, уточняет телеканал «360».
Ранее, 25 июля, землетрясение зафиксировали в районе Козана в провинции Адана. Население города составляет 88,1 тыс. Активность проходила на глубине 10 км, передает НСН.
22 июля в Адане произошло землетрясение магнитудой 3,9. Днем ранее землетрясение магнитудой 4,0 произошло в провинции Кахраманмараш, пишет REGNUM.