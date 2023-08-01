Жителей Забайкалья предупредили о жаре до +37 градусов
Синоптики предупредили жителей Забайкальского края о наступлении аномальной жары. Температура воздуха достигнет +37 градусов.
Согласно прогнозам, в ночь на 2 августа ожидаются дожди с грозой. Скорость юго-западного ветра составит 3–8 м/с. Днем ветер усилится до 7–12 м/с. Температура воздуха достигнет +29…+31 градуса. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.
На западе Забайкалья ожидаются ливни с грозами, в утренние часы образуется туман. Температура воздуха составит до +33 градусов. На юге и юго-востоке потеплеет до +37 градусов.
В Приморском крае со 2 по 4 августа объявили штормовое предупреждение в связи с интенсивными осадками. Обильные дожди могут привести к повышению уровня воды в реках.