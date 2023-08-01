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Мать челябинского маньяка назвала себя жертвой

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Фото: РЕН ТВ
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Мать обвиняемого в похищении девушки в 2009 году Валентина Ческидова назвала себя жертвой случившегося. Об этом она заявила журналистам «Известий» по возвращении домой 1 августа после отклонения ходатайства об ее аресте.

«Меня сегодня освободили, потому что понимали, что я не достойна такого <...>. Я вообще жертва», — сказала она журналистам.

Кроме того, Ческидова заявила, что похищенная ее сыном девушка якобы «хорошо» у них жила и ее никто не обижал.

Другие комментарии женщина давать отказалась.

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Ранее в этот день суд не стал арестовывать Ческидову. Во время слушания она свою вину не признала. Однако, по установленным данным следствия, женщина 14 лет жила в одном доме с сыном, зная, что он похитил и удерживал дома девушку, но покрывала его.

Самого Ческидова суд арестовал на два месяца, до 30 сентября.

Накануне стало известно, что житель поселка Смолино Челябинской области осенью 2009 года похитил и насильно удерживал девушку в частном доме. Она смогла сбежать, когда подозреваемого госпитализировали в июле 2023 года после обострения психического заболевания.

В тот же день Следственный комитет (СК) России установил причастность подозреваемого к убийству еще одной женщины в 2011 году. Следствие предъявило мужчине обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании.

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