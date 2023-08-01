ДТП с участием велосипедиста и самокатчиков произошло на востоке Москвы
На востоке Москвы произошло ДТП с участием велосипедиста, женщины и ее шестилетней дочери, передвигавшихся на самокате. Об этом 1 августа сообщает столичный дептранс.
Уточняется, что инцидент произошел на Новогиреевской улице, в районе дома 9.
На кадрах, снятых с камер видеонаблюдения, видно, как женщина с ребенком на одном самокате пересекают пешеходный переход в неположенном месте. В результате происходит столкновение с велосипедистом.
Как уточняется, мать и девочка были госпитализированы.
На месте работали оперативные службы города. Другие обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Ранее, 29 июля, на западе Москвы женщина совершила наезд самокатом на мужчину с малолетним ребенком на руках. Девочка 2021 года рождения получила травмы и была доставлена в больницу. Было возбуждено уголовное дело.