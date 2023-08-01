Два человека задержаны в Москве по подозрению в экстремизме

В Москве задержаны двое мужчин, подозреваемые в организации и участии в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает во вторник, 1 августа, пресс-служба Главного следственного управления СК по городу.

Как рассказали в пресс-службе, задержанные входили в группу лиц, которая не позднее сентября 2020 года организовала в Москве работу запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации.

Собрания ее членов проходили с сентября по март 2022 года в квартирах жилых домов по всему городу. На встречах участники организации изучали экстремистскую литературу.

«Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников оперативных служб при силовой поддержке Росгвардии установлены и задержаны двое мужчин, подозреваемые в организации и участии в деятельности экстремисткой организации», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Отмечается также, что в настоящее время задержанные находятся в подразделении ведомства. Другие лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что ФСБ совместно с ГУМВД по Москве пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в РФ). Задержаны девять участников организации. У них обнаружена религиозная литература экстремистского толка.

По данным спецслужбы, участники организации проводили и распространяли вероучения указанной экстремистской организации, а также осуществляли вовлечение в нее новых адептов. В отношении указанных лиц возбудили уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»).