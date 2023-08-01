Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Татарстане нашли тело пропавшего во время урагана мужчины
Мир
Польша заявила о якобы нарушении воздушных границ двумя белорусскими вертолетами
Общество
В отношении пресс-секретаря Росавиации возбуждено дело о мошенничестве
Происшествия
Два человека погибли и двое пострадали при обстреле ВСУ Ясиноватой в ДНР
Интернет и технологии
Компания Meta разработает маркировку для выявления созданного ИИ контента
Мир
В ЕС решили эвакуировать граждан союза из Нигера
Мир
CNN сообщил об ожидании в США плана Европы по обучению пилотов ВСУ работе на F-16
Мир
В раде зарегистрировали законопроект о запрете песен на русском языке
Мир
Пожар охватил несколько фабрик в турецкой провинции Бурса
Политика
Захарова сравнила отношения Польши и Украины с волком и овцой
Общество
Мать челябинского маньяка назвала добровольным пребывание жертвы в его доме
Мир
Офис генсека ООН призвал прекратить атаки беспилотников на Москву
Происшествия
Два человека задержаны в Москве по подозрению в экстремизме
Происшествия
Ребенок ранен в результате удара ВСУ по Пантелеймоновке в ДНР

Два человека задержаны в Москве по подозрению в экстремизме

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве задержаны двое мужчин, подозреваемые в организации и участии в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает во вторник, 1 августа, пресс-служба Главного следственного управления СК по городу.

Как рассказали в пресс-службе, задержанные входили в группу лиц, которая не позднее сентября 2020 года организовала в Москве работу запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации.

Собрания ее членов проходили с сентября по март 2022 года в квартирах жилых домов по всему городу. На встречах участники организации изучали экстремистскую литературу.

«Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников оперативных служб при силовой поддержке Росгвардии установлены и задержаны двое мужчин, подозреваемые в организации и участии в деятельности экстремисткой организации», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Отмечается также, что в настоящее время задержанные находятся в подразделении ведомства. Другие лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются.

Вспомнили русский: экстремисты попытаются спрятаться в России
Эксперты считают, что попавшие в окружение нацбатовцы попытаются выйти из котлов под видом беженцев

Ранее, 22 июля, сообщалось, что ФСБ совместно с ГУМВД по Москве пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в РФ). Задержаны девять участников организации. У них обнаружена религиозная литература экстремистского толка.

По данным спецслужбы, участники организации проводили и распространяли вероучения указанной экстремистской организации, а также осуществляли вовлечение в нее новых адептов. В отношении указанных лиц возбудили уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023