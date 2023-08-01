Новое звуковое и световое оборудование установят в Астраханском драмтеатре
В Астраханском драматическом театре установят новое звуковое и световое оборудование. Об этом министру культуры региона Ольге Прокофьевой рассказали замдиректора театра Светлана Журавлева и главный инженер Вячеслав Тихонов.
Для театра приобрели светодиодный прожектор, линзовый тубус для прожектора, экран прямой проекции, двухполосную акустическую систему и другую современную аппаратуру. Установить ее планируется после закрытия театрального сезона.
Как уточняет «Астрахань-24», также в большом зале будут установлены новые кресла.
Оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Культура». Нынешняя основная световая аппаратура эксплуатировалась более 20 лет.