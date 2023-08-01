Жители Хабаровска отдали мошенникам 3,5 млн рублей

Трое жителей Хабаровска пострадали в результате дистанционного мошенничества. Потерпевшие отдали злоумышленникам 3,5 млн рублей.

По данным ИА AmurMedia, двое хабаровчан увидели предложение дополнительного заработка в социальных сетях. Они заполнили анкету после чего с ними связались незнакомцы, представившиеся финансовыми аналитиками Они предлагали принять участие в проекте и внести денежные средства. Потерпевшие перевели на посторонние счета 3 млн рублей.

Кроме того, 22-летней женщине аферист позвонил от имени банка. Он заявил, что злоумышленники якобы использовали паспортные данные хабаровчанки и оформили кредит. Потерпевшая согласилась оформить собственный кредит и перечислить средства на «безопасный» счет.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В Тамбовской области полиция проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении 50-летней женщины. Потерпевшая оформила кредит и перевела на посторонний счет 918 тыс. рублей.