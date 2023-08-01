Дело возбудили по факту незаконного отстрела косуль в Новосибирской области

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного отстрела косуль. Об этом сообщает администрация Баганского района со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по региону.

Преступление было выявлено в январе 2023 года на территории заказника в Купинском районе. В ходе совместного рейда сотрудников погрануправления ФСБ и полиции были обнаружены следы снегоходов, которые вели на территорию Здвинского района. При их отработке удалось найти снегоходную и автомобильную технику.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны пятеро жителей Новосибирской области, осуществлявшие отстрел диких животных с использованием механизированных средств», — говорится в сообщении ведомства.

В машинах сотрудники ведомств обнаружили охотничьи ружья и патроны к ним, а также три туши сибирской косули. Согласно заключению экспертизы, ущерб составил 120 тыс. рублей.

Как уточняет Sib.fm, в июле было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.