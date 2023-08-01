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«Известия» показали работу разгромившего колонну ВСУ танка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков во вторник, 1 августа, показал работу российских танковых экипажей, которые участвовали в отражении украинского контрнаступления под Новоайдаровкой в Запорожской области.

Журналист отметил, что для танковых экипажей важны скорострельность и маскировка. Бойцы готовы в любую секунду выехать на боевую задачу.

«Захода было три. Три захода полностью зачистили всё. Приехали сюда, когда уже обратно возвращались, нас встретил генерал, сказал что мы молодцы», — рассказал командир первого танкового взвода с позывным Ласка.

Командир второй танковой роты с позывным Монолит отметил, что до подхода техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) наводчик уничтожил одну бронемашину.

«Очень хорошо отработала артиллерия. Противник допустил тактические ошибки, они скучились, сгруппировались машинами, видимо, спешиться хотели, и в этот момент как раз очень хорошо сработала артиллерия», — отметил он.

Наводчик-оператор с позывным Лёня уточнил, что военные получили задачу выехать одним танком и наткнулись на колонну ВСУ.

«Просто работал по команде командира. Один наводил, я стрелял. Главное знали, что два танка, а так, броневики для танка не соперник. Главной задачей были танки», — сказал военный.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка, в одиночку остановивший колонну ВСУ на запорожском направлении.

1 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал героическим этот подвиг российских военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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