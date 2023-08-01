Россия эвакуировала из Судана обратившихся за помощью граждан РФ

Россия эвакуировала из Судана обратившихся за помощью граждан страны и часть сотрудников посольства РФ в связи с продолжающимися боестолкновениями. Об этом во вторник, 1 августа, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«В связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений в Судане осуществлен вывоз из города Порт-Судан части сотрудников переведенного из Хартума Роспосольства, а также российских граждан и членов семей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИДе уточнили, что утром 1 августа специальным рейсом военно-транспортной авиации (ВТА) Минобороны России эвакуированные прибыли на подмосковный аэродром Чкаловский.

Работа посольства РФ в Порт-Судане продолжается в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Ранее, 28 июля, Россия перевела свое посольство из Хартума в город Порт-Судан.

В мае армия Судана и силы оперативного реагирования подписали соглашение о гуманитарном перемирии сроком на семь дней. Однако через четыре дня стороны взаимно обвинили друг друга в его нарушении.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между главнокомандующим суданскими вооруженными силами Абделем Фаттахом аль-Бурханом и лидером сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.