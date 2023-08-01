Штормовое предупреждение на три дня объявили в Приморье
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморском крае со 2 по 4 августа. В регионе ожидаются интенсивные осадки.
Наиболее интенсивные дожди пройдут ночью 3 августа и днем 4 августа. Местами может выпасть до 45 мм осадков за 12 часов и менее. Дожди будут сопровождаться грозами и усилением ветра до 20 м/с. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Общее количество выпавших осадков достигнет 100 мм.
Специалисты считают, что обильные дожди могут привести к повышению уровня воды в реках и малых водотоках. Из берегов выйдут реки в Чугуевском, Анучинском, Яковлевском, Кировском, Дальнереченском, Михайловском, Красноармейском, Кавалеровском и Ольгинском районах. Местами подъем воды может составить 3,5 м.