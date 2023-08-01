Охота на волков и диких кабанов началась в Амурской области
Сезон охоты на медведей, волков и диких кабанов начался в Амурской области 1 августа. Численность хищников в регионе оценивается как высокая.
По данным Амурской службы новостей, отстрел медведей продлится до 31 декабря. Охота на волков разрешена до 31 марта, на кабанов — до 28 февраля. Охотники, планирующие приобрести разрешение на добычу природных ресурсов, могут подать заявление в областное управление по охране животного мира.
По данным последних учетов, численность животных в Приамурье сохраняется на уровне прошлого года. Добыча волков и медведей осуществляется в недостаточном количестве.
25 июля в Омской области открыли сезон охоты с собаками на болотно-луговую дичь. Один охотник за сезон может добыть 100 особей птиц.