Жителей Тульской области предупредили о грозах

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Тульской области в ближайшие сутки. В регионе ожидаются грозы.

По данным МЧС, неблагоприятная погода ожидается до конца суток 1 августа, а также в течение дня 2 августа. Об этом сообщает ТСН24. Жителям региона напомнили, что во время грозы не следует выходить из дома. Необходимо закрыть окна и дымоходы, а также не топить печь. Также не рекомендовано создавать сквозняк в помещении.

На улице от грозы не следует прятаться под деревьями. Также запрещено купаться и не рекомендуется кататься на велосипеде.

Ранее синоптики спрогнозировали потепление в Центральном федеральном округе. В августе средняя температура воздуха превысит норму на 1–1,5 градуса.