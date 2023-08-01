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Россия не поддержала программу председательства США в СБ ООН

Полянский: Россия не поддерживает программу председательства Соединенных Штатов в СБ ООН в августе
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Россия не поддерживает предложенную США программу председательства в Совете Безопасности ООН в августе. Об этом во вторник, 1 августа, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Россия сегодня не смогла поддержать проект программы председательства США в Совете Безопасности в августе», — заявил Полянский в своем Telegram-канале

В августе США являются председателем Совета Безопасности ООН. По словам Полянского, Соединенные Штаты начали свое председательство с неверных действий, в том числе с недопустимого включения темы Украины в ежемесячную программу, когда и без того, по мнению многих развивающихся стран, в мире существуют другие и более острые проблемы.

Полянский при этом отметил, что Россия не против обсуждения данной темы по запросу самой Украины или других коллег страны по Совету Безопасности. По его словам, США могли бы запросить брифинг СБ по Украине в удобный день.

«Собственно, так это и происходило до сих пор применительно к тем или иным событиям. Регулярно запрашивали такие заседания и мы сами. Только в июле при британцах СБ обсуждал различные аспекты украинской проблематики пять раз, а всего с февраля 2022 — 66 раз. И ничто не мешало американцам запросить брифинг СБ по Украине в нужный им день. Но они пошли на принцип, что ж, это их выбор, не наш», — указал дипломат.

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Ранее сообщалось о выступлении Совета Безопасности с призывом о немедленном освобождении президента Нигера. Неконституционная смена правительства в регионе и рост террористической активности в Нигере вызывают беспокойство в Совете Безопасности ООН.

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