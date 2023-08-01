Два человека погибли и двое пострадали при обстреле ВСУ Ясиноватой в ДНР
Два человека погибли и еще двое пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). ОБ этом во вторник, 1 августа, сообщил глава городской администрации Дмитрий Шевченко.
«Очередной варварский обстрел Ясиноватой унес жизни двух мирных граждан. Ранения получили еще два человека», — написал он в своем Telegram-канале.
Днем ранее Шевченко сообщал, что при обстреле города был ранен мирный житель. Тогда же стало известно, что по Ясиноватскому району ДНР украинские боевики выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).
ВСУ ежедневно открывают огонь по территориям Донецкой и Луганской народных республик. Также под удар попадает Херсонская область. Чаще всего объектами атак становятся Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.