Карантин по бешенству ввели в рабочем поселке в Тюменской области
Карантин по бешенству ввели с 1 августа под Тобольском в Тюменской области. Об этом сообщает Megatyumen.ru со ссылкой на постановление губернатора.
Случай бешенства выявлен на территории личного подсобного хозяйства в рабочем поселке Сумкино. Опасное заболевание диагностировали у собаки. Неблагополучным пунктом признана территория в радиусе 3 км от очага.
Во время карантина запрещено лечение восприимчивых животных и посещение эпизоотического очага посторонними лицами. Также ограничено проведение ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением животных.
В конце июля медведь напал на женщину с ребенком на зооферме в городе Алексине в Тульской области. Потерпевшие близко подошли к клетке с хищником, животное просунуло лапу через прутья клетки. Маленькой девочке медведь сломал палец, у женщины повреждено сухожилие на кисти руки.