Особый противопожарный режим отменили в Орловской области

Особый противопожарный режим отменили на территории Орловской области. Об этом сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на распоряжение правительства региона.

Согласно документу, в Орловской области установились погодные условия, которые способствуют снижению уровня пожарной опасности. Особый противопожарный режим действовал с 12 июля.

Ранее в Ульяновской области ограничили пребывание граждан в национальном парке «Сенгилеевские горы». На природной территории действуют высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности. Также в регионе запрещено разжигать костры и сжигать сухую траву.