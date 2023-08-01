Жительницу Североморска приговорили к восьми годам за убийство супруга

Суд в Мурманской области приговорил 44-летнюю жительницу Североморска к восьми годам лишения свободы за убийство супруга. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Убийство произошло в мае 2023 года в одной из квартир в городе Североморске. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла своему 56-летнему супругу три удара кухонным ножом в область груди и левой кисти.

Пострадавшего госпитализировали в районную больницу, где он скончался, пишет ИА «Би-порт». Вину в совершении преступления жена убитого признала частично.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

29 июля сообщалось, что женщину зарезали в квартире на востоке Москвы. Предварительно установлено, что на погибшую в ходе конфликта напал с ножом ее муж.