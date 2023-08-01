Работу службы доставки роллов остановили в Якутске из-за отравлений

В Якутске суд приостановил работу службы доставки суши и роллов на 90 дней. Причиной стало отравление 14 человек.

По данным ИА YakutiaMedia, речь идет об организации, расположенной на улице Сергеляхской. В ходе проверки на кухне обнаружены нарушения, которые представляли непосредственную угрозу для жизни и здоровья потребителей. Из 14 человек, получивших отравление после употребления роллов, шестеро были доставлены в инфекционное отделение.

Материалы для административного приостановления деятельности индивидуального предпринимателя были направлены в Якутский городской суд. Работа производства приостановлена на 90 суток до устранения нарушений, уточняет ИА SakhaNews.

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