Китай ограничил экспорт галлия и германия
Китай ужесточил правила экспорта сырья для производства полупроводников и электроники. Вывоз из страны галлия, германия и их соединений теперь нужно согласовывать с правительством, передает телеканал «Известия». За нарушение правил экспорта металлов предусмотрена уголовная ответственность. Пекин заранее проинформировал о нововведении своих американских и европейских партнеров.
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