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Китай ограничил экспорт галлия и германия

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Китай ужесточил правила экспорта сырья для производства полупроводников и электроники. Вывоз из страны галлия, германия и их соединений теперь нужно согласовывать с правительством, передает телеканал «Известия». За нарушение правил экспорта металлов предусмотрена уголовная ответственность. Пекин заранее проинформировал о нововведении своих американских и европейских партнеров.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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