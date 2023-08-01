Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на федеральной трассе в Красноярском районе

Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на федеральной трассе в Красноярском районе

2023-08-01 18:49:18

2023-08-01 18:49:18

2023-08-01 18:49:18

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